Moon Jae-in s’exprime à l’occasion du 3e anniversaire du site de pétitions citoyennes de la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Cela fait trois ans que la Cheongwadae a mis en place un site permettant à tout citoyen de demander une réponse du gouvernement ou du palais présidentiel, si son texte engrange plus de 200 000 signatures.A cette occasion, le président de la République a adressé un message sur les réseaux sociaux. Moon Jae-in y écrit que « la force de changer le monde relève toujours du peuple et je serai à jamais à ses côtés ». Et d’ajouter que son gouvernement a fait de son mieux pour l’écouter.Le locataire de la Maison bleue a également donné quelques chiffres : le nombre de visites du site totalise 340 millions et celui des signatures de requêtes 150 millions. Pour le dirigeant, la plateforme, qui a été créée pour communiquer avec les citoyens, a également permis à l'exécutif de se rendre compte du nombre de questions qui les préoccupent, allant de la sécurité des enfants à la coopération internationale, en passant par les solutions à la pollution de l’air.Moon a aussi indiqué que jusqu’à présent, son administration avait donné des réponses à un total de 178 pétitions.