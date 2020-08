Yang Jiechi est attendu à Busan vendredi

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Yang Jiechi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, effectuera une visite en Corée du Sud cette semaine. Il arrivera vendredi à Busan, la deuxième ville du pays, et y sera reçu le lendemain par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon, qui l’a invité. Il s’agira de son premier voyage sud-coréen en deux ans. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le porte-parole de la Cheongwadae lors d’un point de presse.Kang Min-seok a précisé que, samedi, les deux hommes se rencontreraient à deux reprises, pour un entretien et pour un déjeuner, et qu’ils échangeraient sur les questions d’intérêt commun. Il s’agira de la coopération Séoul-Pékin en matière de lutte contre le coronavirus, des visites croisées de hauts responsables des deux Etats ou encore de la situation dans la péninsule.Interrogé sur la question de savoir si, à cette occasion, la date exacte du déplacement à Séoul du président chinois sera déterminée, un autre responsable du palais présidentiel, présent au briefing, a répondu que cette question ferait partie des principaux sujets de discussion. Si tout va bien, Xi Jinping fera un nouveau voyage dans le sud de la péninsule au second semestre 2020.Questionné sur la raison pour laquelle l’ancien ambassadeur de Chine à Washington a choisi de se rendre à Busan, et non pas à Séoul, il a affirmé que la décision avait été prise en considération du souhait de l’empire du Milieu et qu’elle n’avait rien à voir avec la progression du coronavirus dans la capitale sud-coréenne.