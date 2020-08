Lancement du projet des « écoles vertes et intelligentes »

Photo : YONHAP News

Transformer les écoles vétustes en écoles du futur, où l’enseignement en classe et en ligne est possible, et le numérique et les technologies respectueuses de l’environnement coexistent. C’est l’un des projets du « New Deal à la coréenne » lancé par le gouvernement.Le collège de filles Changdeok à Séoul est le premier établissement concerné par cette initiative des « écoles vertes et intelligentes ». Vieux de 75 ans, il se transforme en une école de pointe de l’ère du numérique avec l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.Le président Moon Jae-in s’est rendu hier sur place pour assister à une classe où les livres en papier sont remplacés par des écrans. Il a alors souligné que l’éducation est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour construire un nouvel avenir.Le gouvernement envisage de débloquer 18 000 milliards de wons, soit 12,7 milliards d’euros, d’ici 2025 pour mener à bien ce projet qui concerne 2 800 bâtiments scolaires à travers tout le pays.