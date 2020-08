Photo : KBS News

Le Kospi et le Kosdaq se reprennent, après une chute brutale hier. L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 0,83 %, soit 19,57 points, et termine à 2 367,81 points. L’indice des valeurs technologiques fait un bond de 2,15 %, soit 17,23 points, et clôt à 817,45 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen est au même rythme que la veille. À la fermeture des marchés, l’euro s’achète 1 410,29 wons (+2,46 wons), et le dollar américain 1 181,20 wons (-2,50 wons).