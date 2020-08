La Corée du Sud dévoile un nouveau plan national pour l’efficacité énergétique

Photo : KBS News

Le gouvernement a finalisé, hier, son sixième plan quinquennal de rationalisation de l’utilisation de l’énergie. Un programme à travers lequel un double objectif a été fixé pour réduire sa consommation énergétique à l’horizon 2024.Dans le détail, il s’agit d’accroître de 13 % l’efficacité énergétique du pays et de réduire de 9,3 % la consommation de l’énergie, des objectifs respectivement 1,5 fois et 2,3 fois supérieures à ceux établis dans le précédent plan.Afin de le concrétiser, l’exécutif fera en sorte de multiplier les investissements dans les projets allant en ce sens et de numériser aussi la gestion de la demande en énergie. Il élargira en même temps les mesures fiscales de soutien aux entreprises qui les mèneront, avec notamment l'augmentation de la déductibilité.Un système dit de « normes de résilience d’efficacité énergétique » sera également mis en place. Les bâtiments scolaires vétustes seront eux aussi rénovés en des écoles vertes et intelligentes. Idem pour les immeubles d’appartements obsolètes et d’hôpitaux.