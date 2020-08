COVID-19 : Séoul n’a jamais compté autant de nouveaux cas qu’hier

Photo : KBS News

Séoul et la province de Gyeonggi qui l'entoure, soit près de la moitié de la population sud-coréenne, connaissent une recrudescence des cas de COVID-19. Hier, le bilan quotidien a fait état de 151 contaminations dans cette région. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé.150 de ces nouvelles infections sont d’origine locale, dont 84 sont liées à l’église protestante Sarang Jeil, qui est maintenant son plus grand foyer de contagion.Des cas supplémentaires ont également été identifiés dans plusieurs autres églises à Séoul et à Yongin, dans la province de Gyeonggi. Les tests de dépistage se poursuivent pour leurs fidèles ayant participé aux offices en même temps que les porteurs du coronavirus.En tout cas, la région métropolitaine comptait, jusqu’à hier, un total de 2 360 patients testés positifs, dont 758 en isolement. Le taux de lits d’hôpitaux occupés est lui aussi passé à 81 % hier, contre 75 % la veille.La mairie de Séoul se prépare à un pic de l’épidémie la semaine prochaine. Elle se mobilise pour les opérations de désinfection et pour les enquêtes épidémiologiques visant à freiner la propagation de la maladie. Elle a également pris un arrêté rendant obligatoire le dépistage de tous les habitants de la capitale ayant pris part aux grands rassemblements tenus samedi dernier sur la place de Gwanghwamun.Dans ce contexte, un des employés de l’Hôtel de Ville a été testé positif hier. Une partie des locaux de la mairie a aussitôt été fermée pour désinfection.