Financement des GI’s : les discussions marquent le pas

Photo : KBS News

A moins de trois mois de l’élection présidentielle américaine, les négociations entre Séoul et Washington sur le partage des frais de défense n’avancent pas.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le chef de la délégation de Séoul Jeong Eun-bo mène, depuis le début du mois, des pourparlers avec sa nouvelle homologue américaine, Donna Welton, par téléphone et e-mail, sur le financement des GI’s séjournant en Corée du Sud. La diplomate dirige, depuis le 3 août, des discussions sur ce dossier sensible avec les pays où sont déployés des troupes de l’armée US.En dépit de sa récente nomination, les deux alliés resteraient toujours campés sur leur position concernant les modalités, bien qu’ils soient convenus de poursuivre le dialogue pour régler le plus rapidement possible cette question financière.Pour rappel, les deux Etats sont parvenus, fin mars, à un accord provisoire consistant à augmenter de 13 % la contribution sud-coréenne par rapport à celle de l’année dernière, qui était de 1 038,9 milliards de wons, soit 739 millions d’euros. Mais suite au refus du président américain Donald Trump, les tractations n’ont toujours pas abouti.