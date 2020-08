Incursion de 6 avions russes dans la KADIZ

Photo : YONHAP News

Six avions militaires russes sont de nouveau entrés, hier matin, dans la zone d’identification de défense aérienne de Corée du Sud (KADIZ). D’après un responsable militaire sud-coréen, ils ont survolé, pendant une dizaine de minutes, la mer de l’Est aux environs des îlots de Dokdo avant de pénétrer dans la zone d’identification de défense aérienne japonaise.De son côté, le ministère russe de la Défense a fait savoir, le même jour, que deux bombardiers stratégiques Tu-95MS ont mené un vol régulier au-dessus des eaux neutres, en mer de l’Est et dans la zone du nord-ouest du Pacifique. Ce qui laisse supposer que la violation de la KADIZ a eu lieu dans le cadre de cette opération.L’armée de l’air sud-coréenne aurait tout de suite pris les mesures nécessaires en dépêchant ses chasseurs, tels que des F-15K et des F-16.De l’avis des observateurs, cette opération de Moscou aurait eu pour but de riposter au déploiement de six bombardiers américains stratégiques au large du Japon. Elle aurait également voulu tester la réaction des autorités militaires sud-coréennes et américaines, menant actuellement des exercices militaires conjoints.Pour rappel, les appareils russes se sont infiltrés à plusieurs reprises dans la KADIZ en octobre dernier. Si l’armée sud-coréenne a protesté contre ces incursions, le côté russe a affirmé que cette action ne posait pas de problème, car il ne s’agissait pas d’une invasion de l’espace aérien sud-coréen.