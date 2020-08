COVID-19 : les métiers de l’audiovisuel ne sont pas épargnés

Photo : KBS News

L’impact du nouveau coronavirus atteint désormais les professionnels de l’audiovisuel.L’un des youtubeurs conservateurs, Shin Hye-sik, a annoncé mardi, sur sa propre plateforme, avoir été dépisté positif. C’est aussi le cas de l’ex-député conservateur Cha Myong-jin. Ils étaient tous deux présents aux grands rassemblements de samedi dernier, sur la place de Gwanghwamun, en plein coeur de Séoul.De quoi s’inquiéter de la possibilité que cet événement soit un nouveau foyer de contamination massive. Les 7 600 policiers qui ont été mobilisés ce jour-là vivent eux aussi dans l’angoisse. Ces derniers jours, ils passent les uns après les autres des tests PCR.Les chaînes de radiotélévision ne sont, elles non plus, pas épargnées. Un journaliste de la radio nationale CBS a contracté la maladie. Dès que le résultat de son test est tombé, mardi, le studio de l’émission où il est passé a été fermé et l’accès aux locaux de la radio interdit. La chaîne a diffusé de la musique jusqu'à ce midi, à la place de ses programmes réguliers.Tout le personnel est obligé de travailler à distance. 34 personnes, qui ont été en contact rapproché, se sont fait tester et ont été confinées.L’épidémie frappe aussi deux télévisions terrestres publiques. A la KBS, le tournage d’un feuilleton a été suspendu après que l’un des comédiens qui y joue ait été testé positif. Sur la chaîne éducative EBS, un producteur et trois animateurs ont attrapé le COVID-19.