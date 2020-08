COVID-19 : encore près de 300 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouveaux contaminés par le COVID-19 a atteint 288, portant à plus de 1 500 le nombre de patients identifiés en une semaine. 135 d'entre eux ont été signalés à Séoul. Depuis vendredi dernier, le nombre des grandes villes et des provinces touchées a bondi de neuf à 15, obligeant une coopération étroite entre les autorités locales et le gouvernement pour la prévention contre l'épidémie.Dans ce contexte, l’exécutif a décidé d’unifier les critères de distribution des lits d’hôpitaux, qui étaient différents, jusqu’à présent, d’une communauté locale à l’autre. D’abord, les asymptomatiques et les patients dans un état léger seront placés dans des centres d’hébergement et de soins. Ensuite, comme l’ampleur de la progression du nombre de patients est la plus grande dans la région de Séoul, les hôpitaux des autres villes et provinces seront mobilisés pour accueillir les malades issus de la métropole.L’administration a également fait savoir que le nombre de cas confirmés relatifs au temple évangélique ultraconservateur Sarang Jeil ne cessait de grimper et que des enquêtes épidémiologiques approfondies étaient actuellement en cours autour de ce cluster. Cependant, 700 adeptes ne seraient toujours pas joignables ou refuseraient de se faire dépister.