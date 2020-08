Double progression des revenus et des dépenses des foyers au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Malgré la crise du COVID-19, les revenus et les dépenses des foyers ont tous deux enregistré, au deuxième trimestre, une progression en glissement annuel.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la moyenne des revenus mensuels par foyer entre avril et juin était de 5 272 000 wons, environ 3 750 euros, soit une augmentation de 4,8 % en un an.Ce sont notamment les revenus de transfert, y compris l’aide d’urgence octroyée en mai à tous les citoyens, qui ont contribué à cette hausse, avec un bond de plus de 80 % par rapport à il y a un an, en s’établissant à 985 000 wons, l’équivalent de 700 euros. En revanche, les revenus du travail ont baissé de 5,3 % à 3 220 000 wons, soit 2 300 euros.Grâce à cette subvention spéciale de l’État, les dépenses des foyers composés de plus d’une personne ont également grimpé de 1,4 % sur un an à 3 882 000 wons, quelque 2 760 euros. Dans le détail, les achats d’aliments et de boissons non alcoolisées et d’automobiles ont gagné, respectivement 20,1 % et 24,6 %. Par contre, les dépenses pour les loisirs et les activités culturelles ainsi que celles pour l’éducation ont perdu 21 % et 29,4 %,