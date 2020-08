Kia Motors : le syndicat remporte son procès sur les salaires réguliers

Photo : YONHAP News

Les membres du syndicat de Kia Motors ont définitivement gagné le procès qui les opposait au patronat sur la portée des « salaires standard ».La Cour suprême a en effet donné gain de cause à 3 000 employés de la fililale du premier fabricant automobile du pays Hyundai Motor. Elle a confirmé le verdict d'un trubunal inférieur consistant à reconnaître les primes régulières, ainsi que les frais de repas et de transport comme faisant partie des salaires ordinaires.27 000 travailleurs ont participé à ce procès lors de la première et de la deuxième instance. Mais après la sentence rendue par la cour d’appel, environ 24 000 d’entre eux ont décidé de ne plus poursuivre l’entreprise, car les partenaires sociaux ont convenu du montant des salaires supplémentaires à verser aux employés. Ainsi, la décision de la plus haute instance judiciaire ne concerne que les 3 000 plaignants restants.Suite à la décision rendue en appel, Kia Motors a dû payer un total de 422,3 milliards de wons, environ 300 millions d’euros, y compris les intérêts. Cette fois-ci, le constructeur devra donner à ces 3 000 ouvriers quelque 50 milliards de wons, l’équivalent de 36 millions d’euros.