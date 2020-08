Photo : YONHAP News

Du sud-ouest au nord-est, un ciel bleu et ensoleillé couvre toute la Corée du Sud. Seules les pointes nord-ouest et sud-est sont sous des nuages blanchâtres et ne profitent que d’éclaircies plus ou moins longues.Le mercure est toujours au beau fixe avec des maximales qui montent jusqu’à 32°C sur l’île de Jeju, 33°C à Busan, 34°C à Séoul, 35°C à Daejeon, et enfin 37°C à Daegu.Malheureusement, le nord du pays ne profitera pas du soleil demain. Météo-Corée prévoit même des pluies sur toute la région septentrionale avec des températures qui redescendront aux alentours de 30°C.