Le premier robot sous-marin sud-coréen explore l’écosystème au large de l’île de Jeju

Photo : KBS News

Alors que les écosystèmes maritimes devraient subir un changement drastique en raison du réchauffement climatique, la Corée du Sud a dépêché, pour la première fois, un robot sous-marin au large de l’île méridionale de Jeju, située à l’extrême sud-ouest du pays, afin d’y explorer les profondeurs.Développé conjointement par le ministère des Affaires maritime et de la Pêche et l’Institut des sciences et des technologies des océans de Corée du Sud (KIOST), cet appareil a entamé, aujourd’hui, sa mission à 50 mètres de profondeur afin de photographier de la faune et la flore présentes.La durée de son stationnement sous-marin est illimitée et il est capable d’œuvrer, au maximum, jusqu’à 2 500 mètres de profondeur. Ainsi, les explorations d’écosystèmes d’une zone maritime, que des centaines de plongeurs doivent effectuer pendant plus de trois mois, peuvent être réalisées par ce robot en une seule journée.Le KIOST projette de mener des recherches sur plusieurs zones sous-marines aux alentours de Jeju qui restent, jusqu’à présent, « terra incognita ».