Photo : YONHAP News

Les deux indices de la place financière sud-coréenne s’effondrent. Le Kospi, indice de référence de la Bourse de Séoul, dégringole de 3,66 %, soit 86,32 points, et termine à 2 274,22 points. Le Kosdaq est sur la même pente. L’indice des valeurs technologiques chute de 3,37 %, soit 27,60 points, et repasse sous le seuil des 800 points avec 791,14 points.Du côté des devises, la valeur du won sud-coréen se reprend face à la monnaie européenne, mais recule face au billet vert. À la clôture des marchés, l’euro s’achète 1 405,76 wons (-4,53 wons), et le dollar américain 1 186,90 wons (+5,70wons).