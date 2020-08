COVID-19 : Séoul interdit les rassemblements de plus de 10 personnes

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul interdira à partir de demain et jusqu’au 30 août toute manifestation rassemblant plus de dix personnes, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, un peu plus de 2 100 euros. Il s’agit d’une mesure correspondant à la phase 3 de la distanciation sociale, le niveau maximal.En vertu du niveau 2, décrété samedi dernier dans la région métropolitaine, tout rassemblement ou événement réunissant plus de 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur est déjà interdit. Mais la capitale a décidé de durcir ce dispositif, alors que le nombre de patients contaminés au cours de la manifestation des conservateurs du week-end dernier, organisée illégalement en plein centre de Séoul, est en train d’augmenter et de se répandre sur tout le territoire. Quatre agents de police présents sur place ont contracté la maladie.Seuls les regroupements devant déposer un préavis aux autorités locales 48 heures avant leur tenue sont concernés. Les autres évènements, tels que les cérémonies de mariage, continue d’être soumis au niveau 2 de la distanciation sociale.