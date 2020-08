NIS : Kim Jong-un délègue une partie de son autorité à sa sœur cadette

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait délégué une partie de son pouvoir à ses plus proches et plus particulièrement à sa petite sœur Kim Yo-jong. C’est en tout cas ce qu’a rapporté aujourd’hui le Service national du renseignement (NIS) devant une commission parlementaire compétente.D’après deux députés appartenant à celle-ci, cette démarche aurait pour but d’alléger une partie du fardeau qui pèse sur l'homme fort de Pyongyang et de lui éviter de prendre toutes les responsabilités dans le cas où ses politiques ne réussiraient pas.L'agence d'espionnage a, cependant, souligné que Kim III exerçait toujours un « pouvoir absolu » et qu’il ne s’agissait nullement d’un processus de succession ou de transition à la tête du pays. Et d’ajouter que Kim Yo-jong, qui occupe actuellement le poste de première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, s’est vu déléguer une grande partie des pouvoirs, hormis ceux liés à l’économie pour lesquels d’autres hauts cadres, comme le vice-président de la Commission des affaires de l'Etat, Pak Pong-ju, et le nouveau Premier ministre, Kim Tok-hun, ont été mandatés.