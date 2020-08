Financement des GI’s : une question sécuritaire selon Clarke Cooper

Photo : KBS News

Séoul et Washington n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente dans leur négociations visant à conclure le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), portant sur leurs contributions respectives pour financer la présence des 28 500 GI’s en Corée du Sud. Il aurait dû être effectif dès cette année.Dans ce contexte, le sous-secrétaire d’État américain chargé des affaires politiques et militaires a fait savoir qu’il ne s’agissait pas simplement du partage des frais financiers, mais avant tout de celui des charges sécuritaires dans la péninsule coréenne sur le plan régional.Clarke Cooper a tenu un tel propos lors d’un briefing en visioconférence, organisé hier heure locale, avec des journalistes. Il a ainsi souligne inplicitement la nécessité d’augmenter la part à couvrir par la Corée du Sud. Selon lui, les négociations n’ont jamais été suspendues, malgré quelques moments de pause et les deux alliés continuaient de communiquer sur ce sujet.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a proposé d’augmenter de 13 % les coûts qu’il doit assumer cette année par rapport au montant de 2019, tandis que le pays de l’Oncle Sam lui a fait une contre-proposition de payer 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 50 %. Séoul refuse une telle augmentation, qui va au-delà des postes de dépenses préétablis, tels que les salaires des employés sud-coréens locaux, les frais de construction à des fins militaires et le soutien au ravitaillement pour l’armée américaine stationnée sur son sol.Enfin, le sous-secrétaire américain a réitéré la position de son gouvernement selon laquelle les Etats-Unis ont fait preuve d’une grande flexibilité dans le but de trouver un compromis mutuellement acceptable.