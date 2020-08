3 attaques DDos ont visé des banques durant le week-end prolongé

Photo : YONHAP News

Trois banques sud-coréennes, à savoir Kakao Bank, K-Bank et Shinhan Bank, ont fait l’objet d’attaques par déni de service distribué (DDos), entre vendredi et lundi dernier. C’est ce qu’ont dévoilé, hier, plusieurs sources du secteur.Cependant, grâce à leurs systèmes de protection renforcés, elles n’ont subi presque aucun désagrément. En effet, les services en ligne de Kakao Bank ont seulement connu, lundi matin, un retard intermittent pendant une quarantaine de minutes. Quant à K-Bank et Shinhan Bank, qui ont été visées vendredi, rien n’a été détecté car les tentatives de piratage ont été, à l’avance, bloquées par leurs programmes de défense.Pour rappel, plusieurs entreprises et institutions sud-coréennes, y compris des banques commerciales, ont éprouvé un blocage considérable de leurs systèmes informatiques à cause des attaques DDos. Depuis, elles ont amélioré leurs dispositifs de protection, ce qui a permis de diminuer considérablement les dégâts face aux multiples offensives des hackers.