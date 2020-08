COVID-19 : risque de saturation dans les centres d’étrangers en situation irrégulière

Photo : YONHAP News

Les Centre de rétention administrative (CRA) en Corée du Sud auraient dépassé le seuil critique de leur capacité d’accueil. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui « Friends of Asia », une ONG locale, en présentant son analyse des informations fournies par le ministère de la Justice.Ces établissements sont destinés à accueillir des étrangers en situation irrégulière et en infraction de la loi, dans l'attente de leur expulsion vers leur pays d'origine. Or, pour prendre l’exemple seulement de trois centres, à Hwaseong, à Cheongju et à Yeosu, le nombre d’individus internés a atteint 760 le 3 août, soit une hausse de 7,7 % par rapport au chiffre de juin. Il s’agit de son niveau le plus élevé de cette année.Ce chiffre s’explique par deux facteurs. D’une part, la crise du COVID-19 a bloqué les routes aériennes. Ainsi, même ceux qui ont déclaré leur intention de quitter le sol sud-coréen n’arrivent pas à trouver de vols internationaux. D’autre part, le ministère de la Justice a mené un contrôle plus actif des étrangers qui travaillaient au noir ou séjournaient illégalement dans le pays .La situation est inquiétante. Plus la population devient dense dans de tels lieux fermés, plus le risque de propagation du COVID-19 y devient important.