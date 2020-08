Les principaux bâtiments de Séoul éteindront leurs lumières pendant 5 minutes ce soir

Photo : KBS News

Alors que le réchauffement climatique bouleverse la face du monde, les principaux bâtiments de Séoul, y compris l’Hôtel de ville et N Seoul Tower, éteindront, demain à 21h, leurs lumières pendant cinq minutes.D’après l’annonce faite par la ville de Séoul, cette opération est conçue dans le cadre de la campagne organisée par la Korea NGO’s Energy Network, à l’occasion de la 17e Journée de l’énergie et se déroule dans la capitale et simultanément dans dix autres grandes villes et provinces.En 2019, divers évènement off-line ont eu lieu pour célébrer cette journée, mais cette année, une cérémonie simplifiée en ligne sera organisée et diffusée en direct sur YouTube à partir de 20h 30. On peut aussi suivre l’extinction des lumières dans les principaux établissements de la capitale.