COVID-19 : 324 nouveaux cas, le gouvernement met en garde contre une nouvelle vague

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 fourni par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) fait état de 324 nouveaux cas : 315 infections locales et neuf importées, soit le plus haut niveau depuis début mars. Le nombre cumulé de patients confirmés en Corée du Sud atteint 16 670.126 patients supplémentaires ont été signalés à Séoul. 21 d’entre eux ont contracté le virus dans des temples protestants, 15 lors de la manifestation de samedi, dont quatre agents de police. La capitale a également déploré un décès, celui d’une septuagénaire hospitalisée depuis un mois. Le taux de saturation des lits d’hôpitaux a atteint 76,7 %, avec 857 lits occupés sur un total de 1 118 disponibles.Dans ce contexte inquiétant, le gouvernement a qualifiée de « grave » la situation actuelle, pouvant aboutir à une nouvelle vague de contamination. En effet, la propagation qui a eu lieu dans le temple évangélique Sarang Jeil et lors des rassemblements controversés sur la place de Gwanghwamun au coeur de Séoul est en train de ricocher dans d’autres régions.Or, comme les responsables de Sarang Jeil refusent de coopérer aux enquêtes épidémiologiques, le gouvernement les accuse de violation de la loi sur les maladies infectieuses. Des agents iront en conséquence perquisitionner les locaux de l’église. Jusqu’à hier, 3 415 adeptes de cet établissement religieux ont été testés et 732 confirmés positifs au nouvau coronavirus.En ce qui concerne la manifestation incriminée, les autorités sanitaires ont récupéré les coordonnées de près de 15 000 personnes qui demeuraient sur place pendant plus de 30 minutes aux alentours du lieu du rassemblement. Elles les incitent à se faire dépister immédiatement.Cependant, l’administration a jugé que le moment n’était pas encore venu de relever le niveau de distanciation social de deux à trois, qui est l’alerte maximale. Les citoyens sont tout de même appelés à éviter de sortir et à mener des activités religieuses en ligne durant ce week-end.