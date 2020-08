COVID-19 : deux grands clusters refusent d’être taxés de « terroristes »

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires sont alarmées par le nombre grandissant de nouveaux cas de COVID-19, notamment liés à deux foyers de contamination. Cela concerne les fidèles de l’église Sarang Jeil, située dans l’arrondissement de Seongbuk, à Séoul, et les participants aux derniers grands rassemblements des ultraconservateurs, organisés sur la place de Gwanghwamun, le week-end dernier.Or, les premiers intéressés, qui se sentent offensés par ce constat, ont tenu aujourd’hui une conférence de presse. L’église Sarang Jeil et l’organisateur des manifestations en question, ont demandé au gouvernement de ne pas accuser à tort les participants en les qualifiant de « groupes terroristes ».Le pasteur en chef de cet établissement religieux a exprimé sa vive protestation sur YouTube, alors qu’il est actuellement placé à l’isolement dans un hôpital après avoir été testé positif. Jun Kwang-hoon prétend que le gouvernement orchestre une « propagande noire », accusant ses fidèles participants aux rendez-vous de Gwanghwamun de transmettre partout le virus.Pour rappel, l’église Sarang Jeil a entravé l’exercice d’une enquête publique. Elle a fourni une liste falsifiée de ses croyants aux autorités sanitaires et elle a barré l’accès à son enceinte aux enquêteurs épidémiologiques qui voulaient se procurer un registre complet sur place.Par conséquent, la municipalité de Séoul a porté plainte contre cette institution religieuse, et les autorités sanitaires ont décidé de saisir la Justice pour effectuer une perquisition et obtenir les informations recherchées.