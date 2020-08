COVID-19 : la Corée du Sud cherche à se procurer des vaccins pour 70 % de sa population

Photo : KBS News

Le gouvernement tâche actuellement de s’approvisionner en vaccins contre le COVID-19 pour au moins 70 % de la population, un volume permettant de créer une immunité collective. Pour ce faire, il est en train de discuter des conditions d’achats préalables avec des entreprises pharmaceutiques multinationales qui sont à un stade avancé dans le développement de vaccins, telles que la firme britannique AstraZeneca et l’américaine Novavax.C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui à l’issue de la 5e réunion du comité gouvernemental pour le développement de vaccins et de traitements contre la pandémie.En parallèle, l’exécutif participera activement aux discussions de distribution internationale de vaccins, organisées par le canal de consultation internationale, COVAX Facility, dirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Alliance du vaccin (GAVI).Concernant la mise au point de l’antidote mais aussi de traitements par les laboratoires locaux, les autorités sanitaires ont préalablement désigné huit projets : cinq sur les traitements et trois pour les vaccins, qui pourront bénéficier du soutien de l’État pour leurs essais cliniques.