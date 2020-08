Après le soleil, la pluie. Des précipitations frappent le nord du pays, alors que le reste du territoire peut encore profiter d’un ciel dégagé et ensoleillé jusqu’en fin d’après-midi. Les nuages commenceront à s’amonceler un peu partout dans la soirée.Les nuages et la pluie dans la région septentrionale provoquent indéniablement une baisse des températures. Le mercure ne monte pas plus haut que 29°C à Séoul, alors qu’il fera 32°C à Busan et sur l’île de Jeju, 33°C à Daejeon, et 35°C à Daegu.Demain, la majeure partie du pays sera sous la pluie et dimanche, Météo-Corée annonce un retour au calme progressif. Les températures resteront autour des 30°C.