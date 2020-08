COVID-19 : Moon Jae-in demande de la fermeté contre les entraves aux enquêtes épidémiologiques

Photo : KBS News

Alors que certains temples protestants sont récalcitrants lorsqu’il s’agit de coopérer avec les autorités sanitaires, le président de la République a ordonné « la plus grande fermeté » concernant toute violation des lois concernées.Moon Jae-in en a fait part, cet après-midi, lors de sa visite à l’Hôtel de ville de Séoul, fustigeant les récents blocages « organisés » contre le bon déroulement des enquêtes épidémiologiques, tels que le refus de présenter le registre des adeptes de l’église Sarang Jeil ou la propagation de fausses nouvelles.Dans la foulée, le chef de l’État a appelé la municipalité à montrer que « le pouvoir public est vivant » et à ne pas hésiter à faire appel au Parquet ou au gouvernement centrale en cas de besoin.De leur côté, la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, le ministre de l’Intérieur Chin Young, et le président de la Commission des communications de Corée (KCC), Han Sang-hyuk, ont publié, aujourd’hui, un communiqué commun en ce sens.