Recul des exportations de 7 % entre le 1er et le 20 août par rapport à 2019

Photo : YONHAP News

Les exportations ont régressé de 7 % entre le 1er et le 20 août par rapport à la même période l’année dernière, totalisant 23,1 milliards de dollars. C’est qu’on apprend des chiffres provisoires publiés aujourd’hui par le Service des douanes.En raison de la crise du COVID-19, les ventes à l’étranger de produits « made in Korea » ne cessent de baisser en glissement annuel depuis le mois de mars. Néanmoins, l’ampleur de la baisse a été progressivement réduite, passant de -25,5 % en avril à - 7,1 % en juillet.De leur côté, les importations ont enregistré un plus important recul, de 12,8 % sur un an, à 23,3 milliards de dollars. Ainsi, la Corée du Sud a essuyé un déficit de 290 millions de dollars pendant les vingt premiers jours du mois d’août. Cependant, le cumul de l’excédent commercial depuis le début de l’année est de 14,88 milliards de dollars.