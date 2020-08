Arrivée de Yang Jiechi à Busan pour une visite de 2 jours

Photo : YONHAP News

Yang Jiechi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois et en charge des affaires étrangères, est attendu cet après-midi à Busan, la deuxième ville du pays située dans le sud-est, pour une visite de deux jours.Ce haut dignitaire s’entretiendra demain matin avec le conseiller présidentiel à la sécurité national, Suh Hoon, sur différents sujets bilatéraux et régionaux, tels que la coopération face à la crise du COVID-19 et la situation dans la péninsule. Il sera également question des visites croisées de hautes personnalités, en particulier la venue du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud et le sommet trilatéral Séoul-Pékin-Tokyo.C’est la première fois depuis son déplacement officieux en juillet 2018 que Yang Jiechi se rend en Corée du Sud. Il est également le premier haut responsable de l’empire du Milieu à se rendre dans le pays du Matin clair depuis la propagation de la pandémie, au début de cette année.