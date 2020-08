Xi Jinping se rendra à Séoul dès la stabilisation de la situation liée au COVID-19

Photo : KBS News

Séoul et Pékin se sont mis d’accord pour organiser la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud à une date rapprochée dès que la situation liée au COVID-19 sera stabilisée.C’est ce qui a été décidé samedi lors de la rencontre entre Suh Hoon, conseiller du président sud-coréen Moon Jae-in pour la sécurité nationale, et Yang Jiechi, membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à Busan. La discussion qui a débuté à 9h a duré quatre heures. Et elle s’est poursuivie durant près de deux heures au cours du déjeuner.Selon la Cheongwadae, la Chine a confirmé que la Corée du Sud était en tête de la liste des pays où Xi Jinping se rendra. Pourtant, les deux parties n’ont pas encore déterminé la date du déplacement de ce dernier, compte tenu de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus et d’importants événements comme la tenue d’une prochaine session plénière du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en octobre et l’élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre 2020.Les relations entre Washington et Pékin ont également été évoquées. Suh a souligné que la coopération amicale entre les deux puissances contribuait à la paix et à la prospérité dans le monde. Les deux hommes ont abordé d’autres sujets concernant la collaboration bilatérale, dont l’augmentation du nombre de vols, la facilitation de la délivrance de visas et la conjugaison des efforts sanitaires à l’échelle régionale.Séoul estime que cette rencontre réaffirme la volonté des deux nations de multiplier les échanges bilatéraux.