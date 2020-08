BTS : « Dynamite » s'empare de la première place du Global Top 50 de Spotify

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys continuent d’établir de nouveaux records à travers le monde. Leur nouveau single « Dynamite » a pris la tête du dernier classement Global Top 50 de Spotify dès sa sortie le 21 août dernier, faisant du septuor le premier artiste de k-pop à réaliser cet exploit.Selon l’annonce faite hier par son agence Bit Hit Entertainment, le dernier single du boys band a été écouté 7 778 950 fois vendredi dernier sur le site de streaming le plus répandu au monde. Ainsi, BTS a dépassé le record réalisé par un autre groupe sud-coréen, Black Pink, qui s’est hissé à la 2e place avec son single « How You Like That », présenté le 26 juin dernier.« Dynamite » est également arrivé aussi en tête du chart iTunes Top Songs dans 104 pays et régions dès sa sortie. Ce n'est pas tout. Il n'a fallu que 24 heures et 30 minutes pour que son clip vidéo dépasse le seuil des 100 millions de vues sur YouTube. Il s’agit évidemment d’un nouveau record mondial.BTS va publier aujourd'hui à 13h, heure de Séoul, d’autres versions de son dernier single « Dynamite » : l’une en EDM et l’autre en acoustique.