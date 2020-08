Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens profitent d’un début de semaine chaud et ensoleillé, partout sur le territoire. Le mercure est en hausse, ce lundi, d’un à quatre degrés par rapport à hier. Ainsi, on enregistre cet après-midi 30°C à Busan, 31°C à Séoul et jusqu’à 34°C à Gangneung, sur la côte est du pays.Bonne nouvelle pour ceux qui souffrent de la chaleur : le retour de la pluie est attendu très vite, avec les prochaines averses prévues dès mercredi ou jeudi, accompagnées d’une baisse des températures.