RFA : Kenneth Bae demande à Pyongyang une indemnité de 250 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Kenneth Bae, un Américain d'origine coréenne détenu durant deux ans dans un camp de travail en Corée du Nord, a entamé le 17 août dernier des poursuites contre le régime communiste auprès d'un tribunal fédéral de Washington. Le royaume ermite est ainsi accusé d'avoir torturé le plaignant et provoqué à sa famille des préjudices psychologique, physique et économique. C'est ce qu'a rapporté, samedi, la radio américaine Radio Free Asia.Bae a été enfermé au nord du 38e parallèle de 2012 à 2014 après avoir été condamné à 15 ans de travaux forcés pour acte criminel contre le régime. En novembre 2014, il a été remis en liberté à l'issue de négociations entre Pyongyang et Washington.Le tribunal américain a notifié jeudi dernier la plainte au ministère nord-coréen des Affaires étrangères. En l’absence de réponse de Ri Son-gwon, chef de la diplomatie du pays communiste, le procès pourra se dérouler par contumace.En décembre 2018, le même tribunal de Washington avait déjà condamné Pyongyang, au terme d'une procédure juridique par défaut, à indemniser à hauteur de 500 millions de dollars la famille de l'étudiant américain, Otto Warmbier, décédé en 2017 après 17 mois de captivité en Corée du Nord.