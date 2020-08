COVID-19 : le nombre de nouveaux cas retombe sous le seuil des 300

Photo : YONHAP News

D’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 266 nouveaux cas, dont huit cas importés. Ainsi, la Corée du Sud dénombrait, ce lundi à minuit, un total de 17 665 cas confirmés, dont 309 décès et 14 219 personnes guéries.Le nombre de nouvelles infections, qui a dépassé les 300 trois jours de suite, du 21 au 23 août, est ainsi retombé sous ce seuil. Il avait failli frôler la barre des 400 hier avec 397 patients supplémentaires, dont 10 cas importés. C’est à Séoul et dans les villes avoisinantes que se sont concentrés les nouveaux cas.Durant ces deux dernières semaines, le nombre moyen de nouveaux patients était de 162 par jour, en hausse de 150 comparé aux deux semaines précédentes. La situation est donc qualifiée de « grave » par les autorités sanitaires, qui prévoient la diffusion du nouveau coronavirus dans la population à l'échelle nationale. Le taux de saturation des lits d’hôpitaux reste supérieur à 60 %, avec 652 lits disponibles dans la région métropolitaine. Quant à celui des tests de dépistage réalisés quotidiennement, il a atteint près de 50 000.Le plus inquiétant est la multiplication des patients développant des formes graves et critiques de la maladie. Avec 30 hier, leur nombre a plus que doublé depuis trois jours.Mettant en garde contre la charge colossale et la peine immense qui risquent de peser sur la société toute entière face à la flambée du virus, les autorités sanitaires ont appelé la population à éviter les sorties non essentielles.Désormais, les patients guéris peuvent donner leur plasma sanguin en se rendant dans les centres de don du sang situés dans la métropole et dans la province de Gangwon, dans un premier temps, dans le but de contribuer au développement d’un traitement contre le COVID-19.