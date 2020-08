Des médecins stagiaires rejoignent la grève contre la réforme médicale du gouvernement

Photo : YONHAP News

Les médecins stagiaires de première et deuxième années ont rejoint la grève lancée depuis vendredi dernier par leurs aînés pour une durée indéterminée, en signe de protestation contre le programme de réforme gouvernemental du personnel médical. Ce mouvement est d’autant plus pris au sérieux que l’Association médicale coréenne (KMA) a déjà déposé un préavis de grève générale à partir de mercredi, sur fond de diffusion du nouveau coronavirus en Corée du Sud.Afin de prévenir le manque de personnel médical, l'exécutif cherche à dialoguer avec l’association des médecins internes et résidents (Kira). De son côté, la Kira a accepté de participer activement à la lutte contre le COVID-19, tout en précisant que cet engagement ne signifiait pas le retrait de son action collective.Le gouvernement ouvrira cet après-midi une discussion avec la KMA. A noter que cette dernière avait proposé de s’entendre sur des alternatives aux quatre mesures phares de la réforme médicale, dont l’augmentation du nombre de nouveaux étudiants et la création de facultés publiques en médecine.