COVID-19 : la BOK prévoit un ralentissement de la reprise économique

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne, qui connaît ces derniers jours une légère embellie grâce à un ralentissement de la baisse des exportations et de la consommation, risque de voir sa reprise fragilisée par une nouvelle propagation massive du nouveau coronavirus. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), ce matin, devant une commission parlementaire.Lee Ju-yeol a également prévu que le taux d'inflation resterait entre 0 et 1 %. Qui plus est, l'économie mondiale, en berne depuis le début de la pandémie, a commencé selon lui à reprendre du dynamisme en mai dernier. Et d’ajouter que la reprise s'effectuerait toutefois de manière lente et inégale selon les nations, soulignant que le COVID-19 demeurait la plus grande incertitude.Lee a ensuite présenté des mesures de réponse de la banque à la crise sanitaire, telles que la baisse du taux directeur, l'achat illimité de pensions de titres ou les prêts octroyés en devise étrangère à travers un échange monétaire avec les Etats-Unis.Enfin, le patron de la BOK a affirmé que celle-ci maintiendrait un principe d'assouplissement dans sa politique monétaire et se pencherait particulièrement sur l'impact de l'épidémie sur le secteur financier ou sur les flux de capitaux dans l'immobilier.