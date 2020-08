Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre de véhicules immatriculés s'est élevé fin juin à 24 023 083, soit un pour 2,16 individus. Il s'agit d'une hausse de 7,2 % en glissement annuel, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. Cette évolution serait due notamment à la réduction de 70 % de la taxe sur la consommation individuelle.Les modèles écologiques représentent 2,9 % du total, à savoir quelque 690 000 voitures, dont 111 307 électriques, 570 506 hybrides et 7 682 à hydrogène. Leurs immatriculations sont d'ailleurs à la hausse. Ainsi, les véhicules à hydrogène ont progressé de 8,6 fois en 18 mois.Le parc automobile du pays du Matin clair se compose à 89,4 % de voitures domestiques et à 10,6 % de véhicules importés, la part de ces derniers ne cessant de progresser.