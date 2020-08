Photo : YONHAP News

Du côté des marchés financiers, le Kospi et le Kosdaq ont entamé la semaine par une belle performance. L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 25,24 points et termine à 2 329,83 points. Quant à l’indice des valeurs technologiques, il progresse de 19,73 points et clôt à 815,74 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen perd de la valeur. Le dollar américain s’achète pour 1 189,1 wons.