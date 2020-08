COVID-19: Moon Jae-in juge inévitable le rehaussement du niveau de l'alerte si la diffusion se poursuit

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a appelé ses compatriotes à participer aux efforts déployés par les autorités sanitaires afin de contenir la diffusion du COVID-19 et éviter que le niveau de distanciation sociale passe au niveau maximal. C’est ce qu’a déclaré Moon Jae-in lors d’une réunion tenue cet après-midi avec ses conseillers.Le président de la République a souligné que le rehaussement du niveau de l’alerte entraînerait d’importants dégâts dans la société, menaçant l’économie voire le système médical tout entier. D’où l’importance de la coopération de toute la population.Qualifiant de « crime antisocial » toute manœuvre malveillante et collective destinée à empêcher la lutte contre l’épidémie et à diffuser des infox, le locataire de la Maison bleue a affirmé sa volonté de ne plus laisser passer les actions illicites qui nuisent à la vie et à la sécurité de la population.