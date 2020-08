COVID-19 : cours en ligne dans les établissements scolaires de la région de Séoul du 26 août au 11 septembre

Photo : YONHAP News

Les classes de tous les établissements scolaires de la région de Séoul, de l’école maternelle au lycée, sans oublier les écoles spécifiques pour les élèves en situation de handicap, seront fermées du 26 août au 11 septembre, à l’exception de celles des lycéens de terminale. Ces derniers doivent préparer le « suneung », l’examen d’entrée à l’université, qui sera organisé en décembre. Les élèves des établissements concernés suivront donc leurs cours à distance.C’est l’annonce de la ministre de l’Education Yoo Eun-hae lors d’un briefing conjoint avec les recteurs des académies de Séoul, de la province de Gyeonggi, province qui entoure la capitale, et de la ville d’Incheon.Cette consigne est imposée en principe lorsque les mesures de distanciation sociale sont relevées au troisième et dernier niveau. Or, celles-ci sont toujours au niveau II. Le ministère de l'Education a pourtant décidé de mettre en place cette directive face à la recrudescence inquiétante des cas de personnes porteuses du coronavirus dans la région métropolitaine.Avant même la prise de cette décision, un total de 1 845 établissements ont arrêté, jusqu’à hier, les cours en classe à travers le pays. 40 % d’entre eux sont situés à Séoul et dans sa région. Entre le 11 et le 24 août, 150 élèves ainsi que 43 enseignants et employés de soutien ont été testés positifs, également dans cette région.Si la propagation du virus se poursuit encore le mois prochain, le ministère pourrait prolonger cette mesure.