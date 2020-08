Sentiment des consommateurs : à la hausse pour le 4e mois de suite

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le moral des consommateurs sud-coréens a progressé pour le quatrième mois consécutif, dopé par la propagation de l’optimisme économique.D’après les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) pour le mois d’août s’est accru de 4 points en glissement mensuel avec 88,2. Un indice inférieur à 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Le chiffre avait chuté à un niveau similaire à la crise financière de 2008 en raison des répercussions du COVID-19 avant de reprendre une courbe ascendante en mai dernier. Plus précisément, la perception sur les finances du foyer et les circonstances économiques s’est améliorée ou s’est maintenue au même niveau.Selon la banque centrale, cette embellie s’explique par le bas niveau des mesures préventives prises contre le virus dans le pays et la révision à la hausse des perspectives de la croissance économique sud-coréenne de l’OCDE.Cependant, la période de l’étude étant entre le 10 et le 14 août, soit avant l’arrivée de la deuxième vague de la pandémie et de l’élévation du niveau de distanciation sociale un à deux, le chiffre ne reflète pas les changements récents.