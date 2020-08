COVID-19 : le gouvernement n’exclut pas de durcir les mesures de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Dans un contexte de brusque hausse des cas positifs au COVID-19, le gouvernement continue ses mises en garde sur la gravité de la situation. Il est même allé jusqu’à évoquer la possibilité de relever à leur degré maximal les mesures de distanciation sociale.Effectivement, le nombre des malades liés à l’église Sarang Jeil, qui est désormais le plus grand foyer d’infections de la région de Séoul, ne cesse de progresser. Jusqu’à hier midi, il totalisait 875 patients. Beaucoup de fidèles de la congrégation ont pris part aux grands rassemblements anti-gouvernement, organisés le 15 août dernier sur la place de Gwanghwamun en plein cœur de Séoul.Le président de la République Moon Jae-in n’a pas écarté lui non plus la possibilité de durcir les mesures de distanciation sociale, lors d’une réunion hier avec son équipe de la Cheongwadae. Une décision néanmoins difficile à prendre, car elle risque de porter un coup dur à l’ensemble de la vie des citoyens.L’exécutif préfère donc suivre cette semaine l’évolution de la situation, avant de prendre toute décision.Pendant ce temps, les autorités sanitaires appellent les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes imposées jusqu’à présent et à ne pas organiser de réunions non essentielles.