COVID-19 : report du débat sur le versement de nouvelles aides d’urgence

Photo : KBS News

L’expansion de l’épidémie du COVID-19 a relancé le débat sur les nouvelles aides « coronavirus » d’urgence.La classe politique est unanime sur la nécessité d'en accorder. Certains députés du Minjoo ont même précisé les dates souhaitables pour leur versement, à savoir en amont de la fête de Chuseok, qui tombe cette année le 1er octobre. Cela dit, le parti présidentiel et le gouvernement ont décidé de suspendre les discussions officielles sur le sujet pour se concentrer pour le moment sur la prévention de la maladie.Le camp au pouvoir estime qu’en cas du durcissement des règles de distanciation sociale, des mesures plus fortes qu'un soutien financier seront nécessaires.Les autorités financières sont sur la même longueur d’onde. Pour elles, le plus inquiétant, c'est la situation budgétaire de l’Etat. Lors du versement universel de la première aide au printemps, qui leur a coûté un total de 14 300 milliards de wons, l’emprunt de l’Etat s’est élevé seulement à 3 000 milliards de wons.Mais pour un éventuel second versement, le gouvernement devra avoir totalement recours à cet emprunt. C’est la raison pour laquelle le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a évoqué la possibilité d’un versement sélectif cette fois.Même son de cloche du côté du Parti du Futur Unifié (PFU). La première force de l’opposition a d’emblée appelé l’exécutif à élaborer un nouvel additif au budget.