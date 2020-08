Présidence de l'OMC : Yoo Myung-hee réclame le soutien du Japon

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, en lice pour prendre la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a réclamé le soutien du Japon en affirmant que ses restrictions d’exportations imposées à la Corée du Sud et l’élection du directeur général de l’organisme international sont deux choses différentes. C’est ce qu’elle a confié dans un entretien accordé à l’agence de presse japonaise Kyodo News publié hier.La candidate sud-coréenne ambitionne dans ce cadre de représenter les intérêts des pays membres en s’appuyant sur l’équité et l’égalité. Elle a également souligné que Séoul et Tokyo partageaient les besoins du libre-échange et du système commercial multilatéral et que le poste du chef de l’OMC ne défendait pas un pays particulier.Ce propos est tenu dans le contexte où certains médias de l'archipel craignent que Yoo puisse rendre un jugement défavorable pour le Japon à propos du conflit commercial avec le pays du Matin clair en cas d’élection.Selon la haute fonctionnaire sud-coréenne, les deux nations ont développé un partenariat de coopération à travers les échanges étroits et les commerces extérieurs, et bien que leur relation ait connu beaucoup de hauts et de bas, la porte au dialogue est toujours ouverte. Elle a tout de même évité d’exprimer son opinion personnelle concernant le différend commercial bilatéral du fait qu'une procédure de règlement est en cours.