Harcèlement sexuel : Kang Kyung-wha s’excuse pour l’affaire survenue à l’ambassade en Nouvelle-Zélande

Photo : YONHAP News

Pour la première fois, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est excusée pour une affaire de harcèlement sexuel présumé impliquant un diplomate qui était en poste à l’ambassade de Corée du Sud en Nouvelle-Zélande. Celui-ci est soupçonné d’agression sexuelle sur un employé local.Lors d’une visioconférence hier avec de hauts responsables de son ministère, Kang s’est dite « désolée » d’avoir inquiété le peuple et causé des ennuis diplomatiques. Elle a aussi évoqué que l’affaire était prise au sérieux jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Pour rappel, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a demandé la coopération de Séoul dans l’investigation sur ces allégations, lors d’un échange téléphonique le mois dernier avec le président Moon Jae-in.La chef de la diplomatie a par ailleurs annoncé avoir été informée par la Cheongwadae des résultats d’une enquête, selon lesquels il y a eu des problèmes dans la réaction de son ministère depuis le début de l’affaire, survenue en décembre 2017.Du coup, elle a promis de prendre désormais des mesures rapides et adéquates après examen et de renforcer la communication avec le pays d’Océanie pour trouver une solution impartiale.