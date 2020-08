COVID-19 : Pyongyang souligne l’importance du respect des mesures préventives

Photo : KBS News

La Corée du Nord prétend toujours ne recenser aucun cas d’infection au nouveau coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en début de l’année. Cependant, la chaîne de télévision officielle du pays communiste a affirmé hier que dans le contexte du prolongement du projet de prévention d’urgence, le plus grand ennemi est le « relâchement de la vigilance », incitant la population à continuer de porter un masque.Les autorités semblent craindre l’apparition de cas de contaminations avant le 10 octobre, date où se tiendront les événements de célébration pour le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.Pour rappel, dès le début de la propagation de l’épidémie virale, le royaume ermite a mis en œuvre des réglementations sanitaires rigoureuses en fermant ses frontières avec la Chine et la Russie et en rendant obligatoire le port du masque à tous les habitants. Ensuite à partir de juillet, les déplacements entre les régions comme Pyongyang, la province du Hwanghae du Sud ont été limités.Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a également refusé l’assistance de la communauté internationale quand le pays a été touchée par les inondations probablement pour éviter tout risque de propagation du virus.