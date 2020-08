Photo : YONHAP News

La chaîne de télévision SBS a annulé le tournage de ses émissions de divertissement du dimanche « All The Butlers » et « Running Man ». La KBS 2 a pris la même décision pour ses deux prochains épisodes hebdomadaires de « 1 Night 2 Days ». Le tournage devait se dérouler sur l’île de Jeju. La TVN, de son côté, a suspendu le tournage de « Hometown Flex » jusqu’au 31 août.Les séries télévisées ne font pas exception. Le nouveau feuilleton de la KBS 2 « Do Do Sol Sol La La Sol », celui de OCN « Missing: The Other Side » et le drama de TVN « Record of Youth » ont vu leur lancement annulé.L’entreprise CJ E&M, possédant les chaînes TVN et OCN, a expliqué que la décision avait été prise pour mettre en priorité la sécurité des acteurs et de l’équipe du tournage en respectant les directives de prévention.