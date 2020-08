COVID-19 : le nombre de nouveaux cas quotidiens en dessous de 300 pour le deuxième jour de suite

Photo : YONHAP News

La propagation du coronavirus se poursuit, mais à un rythme légèrement réduit. Les chiffres sont parlants. Aujourd’hui encore, le nombre de contaminations supplémentaires est resté en dessous des 300 pour atteindre plus exactement 280 cas, 264 d’origine locale et 16 importés.On ne sait pas encore si cette baisse est le résultat des efforts déployés à nouveau depuis la semaine dernière. Néanmoins, les autorités sanitaires ne baissent pas leur garde. A contrario, l’étau se resserre sur les contrôles du respect des règles imposées, plus particulièrement le port de masque dans les transports en commun.Les autorités doivent également communiquer aujourd’hui aux collectivités locales concernées les résultats des enquêtes épidémiologiques sur les participants aux rassemblements anti-pouvoir qui ont eu lieu le 15 août sur la place de Gwanghwamun. L’objectif est bien entendu de tracer les pistes d’infections possibles.Elles ont recommandé en même temps à chaque gouvernement local d’imposer des décrets pour rendre obligatoire l’établissement des listes de passagers à bord des autocars charter.Le nombre de centres de traitement des cas légers sera lui aussi élargi cette semaine à un total de 11. A ce jour, pas moins de 1 600 malades sont soignés dans sept centres de ce type.