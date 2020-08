Moon Jae-in : la relance économique est l’autre priorité de l’exécutif

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue de souligner l’impératif d’endiguer la reprise de l'épidémie de Covid-19.Lors du conseil des ministres hebdomadaire d’aujourd’hui, Moon Jae-in a en effet indiqué que si les mesures actuelles d’éloignement physique duraient longtemps, les difficultés économiques s’aggraveraient et il faudrait donc prendre des mesures préventives et urgentes afin de les éviter.Le chef de l’Etat a précisé que la prévention de la pandémie et la relance économique étaient toutes deux des priorités de l’exécutif. Dans la foulée, il a ordonné de réorienter la politique économique du gouvernement déjà annoncée pour le second semestre de l’année pour l’adapter à la nouvelle donne. Il a préconisé d’exécuter au plus vite le budget de l’Etat déjà fixé et de débloquer aussi un montant maximum de crédits pour aider les sinistrés des récentes inondations à reconstruire leur vie.Le locataire de la Cheongwadae a en même temps demandé de porter un intérêt particulier à l’évolution du marché de l’emploi et aux classes vulnérables, aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs.Selon le dirigeant, il faudra aussi multiplier les investissements publics, mener à bien, comme prévu, les projets du New Deal à la coréenne et élargir les filets de sécurité liée à l’emploi et de protection sociale.Moon a aussi fait état de la possibilité de présider de nouveau en personne une conférence économique d’urgence afin de donner confiance et visibilité aux sud-Coréens.