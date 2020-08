Séoul entend redoubler d’efforts pour relancer le dialogue avec Pyongyang et Washington

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a soumis aujourd’hui un rapport sur ses prochains chantiers prioritaires à la commission parlementaire qui contrôle ses activités.Le document fait état des relations principalement avec les Etats-Unis, la Chine et le Japon.A propos des rapports avec Washington, le ministère a annoncé qu’il continuerait à coordonner sa stratégie avec l’administration américaine afin de se préparer à une éventuelle reprise des négociations nucléaires entre elle et le régime de Kim Jong-un. Une stratégie qui pèse évidemment sur les relations intercoréennes.Le ministère a également précisé suivre attentivement la campagne présidentielle aux Etats-Unis et qu’il allait aussi contacter le Parti démocrate pour lui faire connaître sa politique étrangère. Sans parler des efforts pour obtenir un accord raisonnable et équitable sur le financement des GI’s stationnés dans le sud de la péninsule.S’agissant des liens avec la Chine, la diplomatie sud-coréenne continuera à faire en sorte qu’un nouveau déplacement à Séoul de Xi Jinping ait lieu au plus vite dès que la situation sanitaire se sera stabilisée. Elle planchera aussi sur une stratégie à moyen et à long terme visant à faire face au conflit Pékin-Washington qui s’enlise.Enfin, pour ce qui est des relations avec l’archipel, le ministère compte exhorter le gouvernement japonais à retirer purement et simplement ses restrictions commerciales envers le pays du Matin clair et poursuivre aussi les concertations avec le pays voisin pour trouver une solution par le dialogue au contentieux historique.