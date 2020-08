Réforme de la santé : nouvelle action de protestation de médecins

Photo : YONHAP News

12 jours après une première journée de mobilisation, des médecins sont une nouvelle fois descendus dans la rue. La KMA, une association regroupant majoritairement les médecins en cabinet privé, a entamé aujourd’hui une deuxième grève générale pour une durée de trois jours.Des internes, des résidents et des jeunes médecins spécialistes d’hôpitaux, qui sont déjà entrés en grève respectivement vendredi et lundi derniers, ont rejoint la protestation d’aujourd’hui.Leurs revendications ne changent pas : le retrait pur et simple du projet de réforme du gouvernement, qui prévoit notamment l’augmentation des quotas d’étudiants admis aux facultés de médecine, de l’ordre de 4 000 à l’horizon 2031. Si l’exécutif invoque le manque de médecins notamment dans les provinces, les acteurs de la santé dénoncent cet argument.En tout cas, plusieurs hôpitaux sont obligés de déprogrammer les opérations jugées non urgentes ou de fermer les centres de dépistage du COVID-19, faute de professionnels en nombre suffisant.Des négociations de travail se poursuivent toutefois entre le gouvernement et la KMA afin de tenter de trouver un compromis, en vain. Celle-ci envisage pourtant de restreindre l’ampleur de ses rassemblements, coronavirus oblige, et de les diffuser en direct sur Internet.Pendant ce temps, le gouvernement a lancé ce matin un ordre de retour au travail aux médecins en stage dans des hôpitaux de la région de Séoul, région en proie à une recrudescence des contaminations à l’épidémie.Le ministère de la Santé vérifiera désormais si les internes et les résidents respectent la consigne et envisage d'émettre le même ordre à chaque individu. Le contrevenant risque d’encourir notamment une peine maximale de trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 30 millions de wons, soit 21 000 euros.Le président de la République a lui aussi appelé à la fermeté sur l'action collective de médecins. D’après son porte-parole, Moon Jae-in a en effet ordonné d’y réagir fermement même en ayant recours, si nécessaire, à la loi concernée.